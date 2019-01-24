2019-01-24T09:52:41+03:00
Происшествия

Маршрутка несколько метров протащила 64-летнюю женщину по проезжей части в центре Твери

Водитель поспешил закрыть дверь и зажал руку пассажирке
Виктория ЖУКОВА
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Женщина получила травмыЖенщина получила травмыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери вновь отличился маршрутчик. 23 января около 19:30 он, отъезжая от остановки на Тверском проспекте, не убедился в безопасности своих пассажиров.

64-летний водитель слишком рано закрыл дверь и зажал пальцы 64-летней женщины, которая в этот момент садилась в маршрутное такси марки «CITROEN L4H2M2C-A».

После этого водитель начал движение и протащил несколько метров пассажирку по проезжей части. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Пенсионерка получила травмы. Ее отвезли в больницу.

В этот же день еще один маршрутчик сбил 13-летнего мальчика.

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