2019-01-24T09:31:14+03:00
Происшествия

Маршрутчик сбил 13-летнего подростка на «зебре» в Твери

Авария произошла рано утром
Виктория ЖУКОВА
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Мальчика сбили на переходном переходе Фото: УГИБДД России по Тверской областиМальчика сбили на переходном переходе Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери маршрутка совершила наезд на подростка. Авария произошла около 08:35 23 января на улице Туполева.

13-летний мальчик шел по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома №1 на 2-м Клубном переулке. Его не заметил 58-летний водитель маршрутного такси № 228 (ГАЗ А65R32). Мужчина не успел затормозить и микроавтобус сбил ребенка.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что ребенка после аварии доставили в больницу с травмами.

Напомним, что днем ранее под Тверью сбили еще одного подростка, который также переходил дорогу по «зебре».

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