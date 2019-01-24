Маршрутчик сбил 13-летнего подростка на «зебре» в Твери

СЕГОДНЯ 09:31 2019-01-24T09:31:14+03:00

Мальчика сбили на переходном переходе Фото: УГИБДД России по Тверской области

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В Твери маршрутка совершила наезд на подростка. Авария произошла около 08:35 23 января на улице Туполева.

13-летний мальчик шел по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома №1 на 2-м Клубном переулке. Его не заметил 58-летний водитель маршрутного такси № 228 (ГАЗ А65R32). Мужчина не успел затормозить и микроавтобус сбил ребенка.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что ребенка после аварии доставили в больницу с травмами.

Напомним, что днем ранее под Тверью сбили еще одного подростка, который также переходил дорогу по «зебре».