В колонию отправится водитель, который пьяным спровоцировал смертельную аварию в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:42 2019-01-24T08:42:33+03:00

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В Тверской области суд назначил наказание 34-летнему мужчине, который устроил аварию со смертельным исходом. 22 сентября прошлого года он сел за руль автомобиля "ВАЗ-2121" в состоянии алкогольного опьянения. Также у мужчины не было водительских прав.

На автодороге Домославль - Ильинское – Княщины в Вышневолоцком районе водитель не справился с управлением и «догнал» мопед «Альфа». Автомобиль после столкновения вылетел в кювет.

В результате на месте аварии погиб 27-летний водитель мопеда.

В пресс-службе Вышневолоцкого городского суда сообщили, что мужчине назначили 2 года и 11 месяцев колонии-поселения. Потерпевшим он должен выплатить 800 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

Однако приговор еще не вступил в законную силу.