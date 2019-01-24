25 января студенты смогут бесплатно посетить музеи, спорткомплексы и катки Тверской области

СЕГОДНЯ 08:04 2019-01-24T08:04:33+03:00

В Твери студентов ждут сразу несколько ледовых площадок Фото: Анна КОЛПАКОВА

Акция проходить в регионе третий год подряд

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В Тверской области студенты 25 января смогут бесплатно посетить государственные учреждения культуры и спорта, а также открытые катки. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя по итогам заседания регионального правительства.

Подобная акция, приуроченная к Татьяниному дню, проводится уже третий год подряд.

Например, бесплатно прокатиться на коньках студенты смогут в Твери на площади Славы, в Парке Победы, Бобачевской роще, на стадионе «Текстильщик», возле бассейна «Радуга», спорткомплексе «Пролетарка» и в ФОКе имени Султана Ахмерова в «Южном».