25 января студенты смогут бесплатно посетить музеи, спорткомплексы и катки Тверской области
Акция проходить в регионе третий год подряд
В Твери студентов ждут сразу несколько ледовых площадокФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Тверской области студенты 25 января смогут бесплатно посетить государственные учреждения культуры и спорта, а также открытые катки. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя по итогам заседания регионального правительства.
Подобная акция, приуроченная к Татьяниному дню, проводится уже третий год подряд.
Например, бесплатно прокатиться на коньках студенты смогут в Твери на площади Славы, в Парке Победы, Бобачевской роще, на стадионе «Текстильщик», возле бассейна «Радуга», спорткомплексе «Пролетарка» и в ФОКе имени Султана Ахмерова в «Южном».