Работникам скорой помощи Твери и Калининского района повысят зарплату

СЕГОДНЯ 19:10 2019-01-23T19:10:43+03:00

На повышение заработной платы работников скорой помощи будет направлено более 153,8 млн рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Об этом сообщает областное правительство

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Согласно официальным данным, в 2019 году на повышение заработной платы работников скорой помощи будет направлено более 153,8 млн рублей. Финансирование этого направления предусмотрено ежегодно в рамках госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» на 2019-2024 годы.

Как сообщил журналистам губернатор Игорь Руденя, в первую очередь, повышение зарплаты коснётся сотрудников скорой помощи региональной столицы и Калининского района.

- Далее будем проводить эту работу в других муниципалитетах,- пообещал глава региона.

Врачам выездных бригад Тверской станции скорой медицинской помощи и отделениям скорой помощи Калининской ЦРБ в 2019 предусмотрены дополнительные выплаты в размере 30 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу — 14,4 тыс. рублей.