2019-01-23T18:11:41+03:00
Общество

Следователи опять вынуждены заниматься сосульками на крышах домов в Твери

В ходе очередного мониторинга СМИ сотрудники СК обнаружили сообщения об опасных сосульках в доме на улице Маяковского
Виктория ТУШКОВА
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СК организует проверки по сосулькам с завидной регулярностью, но это, похоже, ничему не учит управляющие компанииСК организует проверки по сосулькам с завидной регулярностью, но это, похоже, ничему не учит управляющие компанииФото: Виктория ТУШКОВА
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Нечищенная крыша дома № 38 по улице Маяковского в Заволжье заинтересовала Следственное управление СК РФ по Тверской области после того, как о ней написали местные СМИ: огромные сосульки и снежные навесы могут угрожать жизни и здоровью людей.

- Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников управляющей компании и должностных лиц администрации, - сообщает СУ СК по Тверской области.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Это далеко не первый случай, когда бездействие ответственных лиц становится опасным. Следственный комитет уже организовал проверку деятельности управленцев, которые отвечают за дом № 19 по улице Спартака, а также за приёмное отделение терапии горбольницы № 1 им. Успенского.

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