Мужчина ночью снимал с автомобилей аккумуляторы в Тверской области
Похитил он не менее восьми штук
Серийного похитителя аккумуляторов задержалиФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Жители Бологовского района Тверской области сообщили полицейским о кражах аккумуляторов с автомобилей. Действует злоумышленник вечером или ночью. Причем выбирает он автомобили, которые владельцы оставляют у жилых домов.
Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины, подозреваемого в совершении преступлений. Им оказался 26-летний безработный житель поселка Куженкино Бологовского района.
Молодой человек похитил не менее восьми аккумуляторов. В содеянном мужчина сознался. В его отношении возбуждено уголовное дело - сообщили в УМВД России по Тверской области.