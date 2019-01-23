Мужчина ночью снимал с автомобилей аккумуляторы в Тверской области

СЕГОДНЯ 20:16 2019-01-23T20:16:36+03:00

Похитил он не менее восьми штук

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Жители Бологовского района Тверской области сообщили полицейским о кражах аккумуляторов с автомобилей. Действует злоумышленник вечером или ночью. Причем выбирает он автомобили, которые владельцы оставляют у жилых домов.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины, подозреваемого в совершении преступлений. Им оказался 26-летний безработный житель поселка Куженкино Бологовского района.

Молодой человек похитил не менее восьми аккумуляторов. В содеянном мужчина сознался. В его отношении возбуждено уголовное дело - сообщили в УМВД России по Тверской области.