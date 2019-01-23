2019-01-23T19:09:56+03:00
Общество

За избиение полицейского житель Тверской области получил реальный срок

Пьяный дебошир не хотел покидать застолье
Виктория ЖУКОВА
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Стражей правопорядка надо уважатьСтражей правопорядка надо уважатьФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области пьяный мужчина напал на полицейского. Хулиган со своим приятелем распивал алкоголь на Лихославльском вокзале.

Когда их застолье попытались разогнать полицейские, один из мужчин проявил агрессию. Он напал на представителя закона будучи уже в отделении полиции. В общей сложности он нанес оперативнику четыре удара в область груди.

Позже стало известно, что дебошир уже отбывает условный срок.

Лихославльский районный суд принял во внимание предыдущее наказание и назначил мужчине один год и восемь месяцев колонии поселения. Также пять с половиной месяцев осужденный не может заниматься деятельностью, связанной с вождением транспортных средств.

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