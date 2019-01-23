Движение по Санкт-Петербургскому шоссе в Твери открыто только в одну сторону

СЕГОДНЯ 17:21 2019-01-23T17:22:37+03:00

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В Твери по-прежнему ограничен проезд по Санкт-Петербургскому шоссе. В данный момент полностью перекрыты полосы по направлению к микрорайону «Юность». Движение транспортных средств запущено только в сторону центра.

Весь муниципальный транспорт объезжает закрытый участок через Перекопский переулок, улицы Веселова и Оборонная. Поэтому пассажирам следует учитывать новый маршрут транспорта, ожидая на остановке, к примеру, автобус.

Автомобилистам лучше объехать данный участок через микрорайон "Радужный" по улице 2-я Красина, потому что с обеда на Санкт-Петербургском шоссе собирается пробка.

Напомним, что на пересечении с улицей Комарова с 22 января ведутся ремонтные работы. Полностью проезд по Санкт-Петербургскому шоссе планируют открыть уже завтра, 24 января. Хотя изначально были озвучены совершенно другие сроки проведения ремонта.

Остановки пустуют без автобусовФото: Олег ЗИНЧЕНКО

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО