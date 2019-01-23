2019-01-23T17:05:06+03:00
Общество

Об истории блокады Ленинграда расскажут в Твери на открытой лекции

После чего посетителям покажут документальный фильм Александра Сокурова "Читаем блокадную книгу"
Ирина ТАРАСОВА
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Открытая лекция будет приурочена к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокадыОткрытая лекция будет приурочена к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады
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27 января в Тверском городском музейно-выставочном центре состоится мероприятие "История блокады в предметах".

Открытая лекция будет приурочена к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.

Помимо лекции в программе запланирован показ документального фильма Александра Сокурова "Читаем блокадную книгу". Документальная хроника блокады написана в соавторстве Даниила Гранина с Алесем Адамовичем. На издание этой книги в Ленинграде был наложен запрет. Впервые часть её была напечатана с купюрами в 1977 году в журнале "Новый мир".

В основе фильма несколько десятков петербуржцев разных профессий и возрастов перед камерой в телестудии читают «Блокадную книгу». В числе читающих и известные лица, например Олег Басилашвили и Лариса Малеванная. Читающие почти не вкладывают своих эмоций в прочтение, так как отрывки сами по себе содержат то, что трогает зрителя

ТГМВЦ, Лекционно-выставочном зал

ул. Советская, 54.

Начало в 13.00.

Вход свободный.

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