Об истории блокады Ленинграда расскажут в Твери на открытой лекции
27 января в Тверском городском музейно-выставочном центре состоится мероприятие "История блокады в предметах".
Открытая лекция будет приурочена к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.
Помимо лекции в программе запланирован показ документального фильма Александра Сокурова "Читаем блокадную книгу". Документальная хроника блокады написана в соавторстве Даниила Гранина с Алесем Адамовичем. На издание этой книги в Ленинграде был наложен запрет. Впервые часть её была напечатана с купюрами в 1977 году в журнале "Новый мир".
В основе фильма несколько десятков петербуржцев разных профессий и возрастов перед камерой в телестудии читают «Блокадную книгу». В числе читающих и известные лица, например Олег Басилашвили и Лариса Малеванная. Читающие почти не вкладывают своих эмоций в прочтение, так как отрывки сами по себе содержат то, что трогает зрителя
ТГМВЦ, Лекционно-выставочном зал
ул. Советская, 54.
Начало в 13.00.
Вход свободный.