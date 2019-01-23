2019-01-23T16:43:52+03:00
Звезды

Юбилейный концерт группы "Шарашкина контора" пройдет в Твери

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Начало концерта в 16.00. Фото: из архива группы "Шарашкина контора"Начало концерта в 16.00. Фото: из архива группы "Шарашкина контора"
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В воскресенье, 27 января в Общественном центре Твери состоится юбилейный концерт кавер-группы "Шарашкина контора". Состав: Алексей Андреев (вокал), Александр Чубанов (баян).

В программе прозвучат песни из репертуара Игоря Растеряева, БГ, групп «Любэ», «Наутилус Помпилиус», «ДДТ», «Кино», «Машина времени», «Ария», «Алиса» и т.д. Также гости встречи услышат русские народные песни, песни из кинофильмов и советской эстрады.

В концерте также примет участие Илья Аносов.

Общественный центр Твери

ул. Ерофеева, 5, 5-й этаж

Начало в 16.00.

Вход свободный!

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