Юбилейный концерт группы "Шарашкина контора" пройдет в Твери
Вход свободный
Начало концерта в 16.00. Фото: из архива группы "Шарашкина контора"
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В воскресенье, 27 января в Общественном центре Твери состоится юбилейный концерт кавер-группы "Шарашкина контора". Состав: Алексей Андреев (вокал), Александр Чубанов (баян).
В программе прозвучат песни из репертуара Игоря Растеряева, БГ, групп «Любэ», «Наутилус Помпилиус», «ДДТ», «Кино», «Машина времени», «Ария», «Алиса» и т.д. Также гости встречи услышат русские народные песни, песни из кинофильмов и советской эстрады.
В концерте также примет участие Илья Аносов.
Общественный центр Твери
ул. Ерофеева, 5, 5-й этаж
Начало в 16.00.
Вход свободный!