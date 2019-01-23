Серия дачных краж раскрыта в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:38 2019-01-23T16:38:29+03:00

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С заявлением о краже в полицию обратилась 72-летняя жительница Калининского района. Пенсионерка рассказала, что злоумышленники взломали двери её дачного дома в деревне Пруды Лихославльского района.

У пенсионерки похитили бензо-электроинструменты, предметы интерьера и другое имущество. Ущерб составил более 30 000 рублей.

Экспертами-оперативниками на месте были обнаружены следы перчаток и микроволокна. Что помогло в расследовании.

- Сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемых. Ими оказалась две неработающие женщины 1986 и 1982 годов рождения - жительницы Лихославльского района, одна из которых ранее судима, и двое 24-летних мужчин, также местных жителей, - сообщает Управление МВД по Тверской области. - Злоумышленники сознались в содеянном и пояснили, что похищенное имущество продавали, а деньги тратили по своему усмотрению.

По имеющимся у оперативников данным, задержанные причастны не менее чем к 12 эпизодам аналогичных краж. Устанавливается общий ущерб.