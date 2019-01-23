Более 300 тысяч рублей удалось сэкономить на госзакупках в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:25 2019-01-23T18:25:13+03:00

По итогам 2018 года экономия составила более 341 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Тверской области подвели результаты конкурентных закупок товаров, работ и услуг органами госвласти в 2018 году. Также на заседании областного правительства, которое прошло 23 января под руководством губернатора Игоря Рудени, обсудили планы по закупочной деятельности в текущем году.

По мнению главы региона в 2019 году все главные распорядители бюджетных средств должны обеспечить проведение конкурсных процедур по 80% объемов закупок в первом полугодии.

В регионе стали больше привлекать совместные закупки - это объединение в одной закупке аналогичных товаров и услуг для различных ведомств. По итогам 2018 года экономия за счет таких процедур составила более 341 млн рублей. В основном таким закупки подходят для продуктов, лекарств, нефтепродуктов, изделий медицинского назначения.