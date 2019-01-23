Студент-медик избил водителя “скорой” в Твери

СЕГОДНЯ 17:48 2019-01-23T17:48:32+03:00

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В Твери медбрат в состоянии опьянения напал на водителя “скорой”. Инцидент произошел в начале текущего года на четвёртой подстанции скорой помощи.

Пострадавший рассказал ТИА, что молодой человек стал бить его кулаками по лицу, ругаться матом и кричать. Причем напал он на мужчину беспричинно. Фельдшер изначально пришел на смену в возбужденном состоянии. Он не стал надевать медицинскую форму, суетился и задавал странные вопросы. Позже коллеги заметили у него расширенные зрачки.

Нападавшего попытались остановить другие медики, но он вырвался и убежал. На работу в тот день он так и не пришёл. Избитый пенсионер обратился в больницу.