Уроженец Твери может быть выбран на драфте НХЛ
В истории хоккея Твери может появиться новое имя. В опубликованном центральным скаутским бюро НХЛ рейтинге лучших хоккеистов, уроженец областной столицы Егор Афанасьев занимает 19 место, среди игроков, которые играют в Северной Америке, и могут быть задрафтованы уже в этом году.
В настоящее время 18-летний леворукий форвард играет в команде главной юниорской хоккейной лиги США "Muskegon Lumberjacks". За 33 матча наш земляк забил 18 шайб и отдал 22 голевые передачи.
Нападающий отличается внушительным габаритами. При росте 191 см его вес равняется 92 кг.
Драфт НХЛ 2019 года пройдет на Rogers Arena в Ванкувере 21-22 июня.
Напомним, что в 2001 году Илья Ковальчук стал первым из российских игроков задрафтованных в НХЛ под первым номером.