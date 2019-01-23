Уроженец Твери может быть выбран на драфте НХЛ

СЕГОДНЯ 16:12 2019-01-23T16:58:59+03:00

Уже в этом году Егор Афанасьев может попасть в НХЛ Фото: flickr.com (Dan Hickling)

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В истории хоккея Твери может появиться новое имя. В опубликованном центральным скаутским бюро НХЛ рейтинге лучших хоккеистов, уроженец областной столицы Егор Афанасьев занимает 19 место, среди игроков, которые играют в Северной Америке, и могут быть задрафтованы уже в этом году.

В настоящее время 18-летний леворукий форвард играет в команде главной юниорской хоккейной лиги США "Muskegon Lumberjacks". За 33 матча наш земляк забил 18 шайб и отдал 22 голевые передачи.

Нападающий отличается внушительным габаритами. При росте 191 см его вес равняется 92 кг.

Драфт НХЛ 2019 года пройдет на Rogers Arena в Ванкувере 21-22 июня.

Напомним, что в 2001 году Илья Ковальчук стал первым из российских игроков задрафтованных в НХЛ под первым номером.