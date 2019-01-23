В детских садах и больницах Тверской области была еда с мышьяком и бактериями

СЕГОДНЯ 15:42 2019-01-23T15:42:16+03:00

Всего за год было обнаружено свыше 200 нарушений

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В Тверской области подведен итог мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов в 2018 году. Проверки проходили на территории 27 районов Верхневолжья, в том числе и в Твери. В 61 бюджетном учреждении, среди которых детские сады и больницы, было отобрано 317 проб молочной продукции, 7 проб мясной продукции, 5 проб рыбной продукции, 5 проб мясо птицы на показатели качества, безопасности и фальсификации.

В результате проведенных лабораторных исследований 3 пробы мяса, 1 рыбы и 207 проб молочной продукции признаны небезопасными и фальсифицированными. Это примерно 63% от всех изученных продуктов.

В региональном управлении Россельхознадзора сообщили, что больше всего нарушений связано с фальсификацией растительными жирами и маслами. А в некоторых пробах специалисты обнаружили мышьяк, опасные бактерии и большое количество токсинов.