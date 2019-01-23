2019-01-23T15:06:19+03:00
Происшествия

22-летний рецидивист угнал у женщины ВАЗ в Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Виктория ЖУКОВА
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Полицейским также удалось установить личность злоумышленникаПолицейским также удалось установить личность злоумышленникаФото: Кирилл ЧАЩИН
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У жительницы Осташкова Тверской области угнали автомобиль марки «ВАЗ». Машину она оставила возле одного из домов.

Полицейские оперативно начали устанавливать подробности случившегося. Они опросили хозяйку автомобиля и жильцов близлежащих домов. После этого оперативный дежурный направил патрульным экипажам ориентировку на транспортное средство.

Похищенный автомобиль был найден на автодороге Осташков-Волговерховье. Полицейским также удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 22-летний безработный, ранее судимый местный житель.

- Молодой человек сознался в содеянном. Автомобиль изъят и возвращен законному владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

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