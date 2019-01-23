14-летняя спортсменка установила новый рекорд Тверской области по плаванию

СЕГОДНЯ 14:35 2019-01-23T14:47:13+03:00

На состязаниях были определены лучшие из лучших спортсмены Верхневолжья Фото: Федерация плавания Тверской области

Изменить размер текста: A A

В Бологое завершились региональные соревнования по плаванию "Кубок городов Тверской области". На состязаниях были определены лучшие из лучших спортсмены Верхневолжья. Всего участвовали 160 представителей из Бологое, Вышнего Волочка, ЗАТО "Озёрного", Твери, Торжка, Удомли и Конаково.

Соревнования включали в себя различные программы: 50 м, 100 м, 200 м, 400 м вольный стиль; 50 м, 100 м, 200 м на спине; 50 м, 100 м, 200 м баттерфляй; 50 м,100 м,200 м брасс, а также 100 м и 200 м комплексное плавание.

В областном спорткомитете уточнили, что победители и призеры в каждой возрастной группе определялись по наибольшей сумме очков, набранных в троеборье.

Во время состязаний тверичанка Ульяна Линда установила новый рекорд области. 14-летняя спортсменка финишировала на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом в 1 минуту 46 секунд.