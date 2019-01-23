2019-01-23T13:29:48+03:00
Общество

В Тверской области генеральному директору выписали штраф в 173 000 рублей

Руководитель сорвал сроки предусмотренные контрактом
Альберт БОЙКОВ
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Нарушителю пришлось выплатить крупный штраф Фото: REUTERSНарушителю пришлось выплатить крупный штраф Фото: REUTERS
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Прокуратурой Калязинского района нашла нарушения в реализации мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды».

Выяснилось, что ООО «Калязинское ДРСУ» победило в конкурсе на благоустройства дворовой территории многоквартирного дома № 23/15 по улице Волгостроя, однако в предусмотренные сроки со своей задачей не справилось.

Прокурором в отношении генерального директора общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.

Как сообщает прокуратура Тверской области, должностому лицу назначили штраф в 173 000 рублей. В настоящее время работы по благоустройству уже завершены.

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