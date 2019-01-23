2019-01-23T13:15:02+03:00
Общество

Медики отказались помогать мужчине с ножевым ранением в Тверской области

Пострадавшего ножом ударила сожительница
Виктория ЖУКОВА
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Дежурный врач не оказал пострадавшему необходимую медицинскую помощьДежурный врач не оказал пострадавшему необходимую медицинскую помощьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области медики своевременно не госпитализировали пострадавшего. По данному факту Удомельским МСО СУ СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в мае прошлого года женщина со своим сожителем распивали спиртные напитки. Во время застолья они поругались. Тогда женщина схватила кухонный нож и ударила им своего возлюбленного в область груди. В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело, обвинительное заключение по которому утвердила Бологовская прокуратура.

Пострадавший скончался от полученного колото-резаного ранения и массивной кровопотери. Однако

Во время расследования было установлено, что мужчина обратился за помощью в больницу. Дежурный врач не оказал ему необходимую медицинскую помощь и не госпитализировал. В итоге мужчина скончался от полученного колото-резаного ранения и массивной кровопотери.

В рамках расследования уголовного дела следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников скорой медицинской помощи, отказавшимся выехать на вызов к пациенту.

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