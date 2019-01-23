2019-01-23T12:01:21+03:00
Происшествия

"Скорая" ехала больше часа к пострадавшему в аварии под Тверью ребенку

Медиков мальчик ждал на морозе
Виктория ЖУКОВА
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Мальчика сбили на "зебре" Фото: УГИБДД России по Тверской областиМальчика сбили на "зебре" Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области “скорая” больше часа ехала на место аварии, в которой пострадал ребенок. 22 января на трассе ТверьБежецк в деревне Змеёво водитель автомобиля "Renault Duster" сбил 14-летнего мальчика.

К месту происшествия ребенку очевидцы вызвали «скорую помощь». Медики ехали на вызов, продолжительно более 60 минут. Эту информацию проверяют следователи СК. Ведомство организовало проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева на право по ходу движения транспортного средства. В результате аварии школьника с травмами госпитализирован в больницу.

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