Выставка конаковского фаянса «Мир чудес Владимира Сергеева» открывается в Твери

СЕГОДНЯ 11:20 2019-01-23T11:22:04+03:00

Его знаменитый «Жирафёнок» выпускался огромными тиражами и стал символом современного быта 1960-х...

Задача выставки – напомнить о ярком таланте одного из ведущих мастеров

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С 23 января в Тверском императорском дворце открывается выставка Владимира Сергеева (1929-2003). Коллекция произведений художественного фаянса хранится в фондах декоративно-прикладного искусства Тверской областной картинной галереи.

В состав творческой лаборатории при Конаковском фаянсовом заводе, известном далеко за пределами нашей страны, входили следующие художники - И.Васильева, В. Филянская, Н. Коковихин, О. Гагнидзе, В. Шинкаренко, В. Хихеева. Их работы экспонировались на крупнейших отечественных и зарубежных выставках, а ныне хранятся во многих музейных коллекциях.

Особое место в творческом коллективе «конаковцев» занимал Владимир Александрович Сергеев, проработавший на заводе более сорока лет. С 1959 года он начинает работать в Конаково в качестве художника-скульптора. Сергеев всегда оставался верен избранному пути и более всего известен как анималист и мастер декоративной скульптуры.

Его знаменитый «Жирафёнок» выпускался огромными тиражами и стал символом современного быта 1960-х...

Также Владимир Сергеев принимал большое участие в создании образцов тиражного фаянса. В экспозиции выставки можно видеть его кофейный сервиз, наборы посудных форм «Русский дух» и «Невестушка».

На выставке, открытой в «Башне искусств» Тверского императорского дворца, широко представлена мелкая пластика Владимира Сергеева. Звери и птицы, выполненные художником, интерпретируют черты натуры и характера человека.

В 2019 году Владимиру Александровичу Сергееву исполнилось бы 90 лет. Задача выставки – напомнить о ярком таланте одного из ведущих мастеров декоративно-прикладного искусства своего времени.

ул. Советская, д. 3 (Тверской императорский дворец).

С 23 января по 12 мая.

Справки по телефону: 34-62-43.