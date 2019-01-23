Водитель иномарки пострадал в ДТП в Твери

СЕГОДНЯ 11:19 2019-01-23T11:19:47+03:00

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Во вторник, 22 января, в Твери произошла авария, в результате которой пострадал 53-летний мужчина. Дорожное происшествие случилось около 14:25 на Петербургском шоссе, в районе дома №76 корпус 1.

По информации полицейских, 53-летний водитель автомобиля "Opel Ascona" при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу "ВАЗу 21099", и столкнулся с ним. В связи с противоречивыми показаниями водителей материал направлен на административное расследование.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии водитель иномарки был доставлен с травмами в больницу. Там мужчине оказали помощь и отпустили домой.