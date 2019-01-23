2019-01-23T10:45:17+03:00
Общество

Житель Твери попытался украсть из магазина бутылку водки и шоколадки

Он привлечен к административной ответственности
Виктория ЖУКОВА
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За нарушение он заплатит штрафЗа нарушение он заплатит штрафФото: Валерий РОМАНОВ
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В Твери Заволжский районный суд назначил наказание мужчине, который совершил административное правонарушение.

21 января нарушитель пришел в один из магазинов областного центра. Он выбрал бутылку алкоголя объемом 0,5 литра, которая стоила 270 рублей, и шоколадку "Баунти трио" стоимостью 53 рубля. Однако платить за товар мужчина не захотел и попытался скрыться с «добычей».

В пресс-службе суда сообщили, что мужчина был привлечен к административной ответственности и за свои действия заплатит штраф в размере 1000 рублей.

Напомним, что такое же наказание получила жительница Твери, которая украла из магазина корм для кошек и шампунь.

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