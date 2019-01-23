43-летний мужчина отравился угарным газом на пожаре в жилом доме в Твери
Причина пожара устанавливается
Мужчину из огня вытащили спасателиФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Твери загорелся жилой дом на улице Комарова. Информация о пожаре поступила спасателям 23 января около 02:00. На место происшествия выехали девять человек из отделений пожарно-спасательных частей №3 и №4, всего три единицы техники.
В пресс-службе УМЧС России уточнили, что одноэтажный деревянный дом удалось полностью потушить в 05:16. За это время огонь успел уничтожить кровлю и повредить внутреннюю отделку по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Во время пожара пострадал 43-летний мужчина. Его с признаками отравления угарным газом доставили в больницу Твери.