Тепло в микрорайон "Южный" планируют запустить в ближайшее время
В Твери ночью коммунальщики ликвидировали повреждение на участке теплотрассы на улице Левитана. В настоящее время ведутся работы по заполнению системы теплоносителем. Отопление планируют пустить в дома в ближайшие несколько часов.
Напомним, что коммунальная авария днем 22 января оставила без тепла и горячей воды часть микрорайона «Южный». В зоне отключения 55 жилых домов, роддом, три школы и четыре детсада.
Корреспонденту «КП»-Тверь» удалось выяснить, что на время ремонта в областном роддоме установлены обогревательные приборы, а школы переведены на вторую смену. Детсадовцам же приходиться временно соседствовать в других учреждениях.