2019-01-23T08:49:34+03:00
Общество

Тепло в микрорайон "Южный" планируют запустить в ближайшее время

Аварийные работы уже завершены
Виктория ЖУКОВА
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Работы шли всю ночью Фото: ПТОРаботы шли всю ночью Фото: ПТО
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В Твери ночью коммунальщики ликвидировали повреждение на участке теплотрассы на улице Левитана. В настоящее время ведутся работы по заполнению системы теплоносителем. Отопление планируют пустить в дома в ближайшие несколько часов.

Напомним, что коммунальная авария днем 22 января оставила без тепла и горячей воды часть микрорайона «Южный». В зоне отключения 55 жилых домов, роддом, три школы и четыре детсада.

Корреспонденту «КП»-Тверь» удалось выяснить, что на время ремонта в областном роддоме установлены обогревательные приборы, а школы переведены на вторую смену. Детсадовцам же приходиться временно соседствовать в других учреждениях.

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