Внедорожник врезался в ограждение на трассе М-11 в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:22 2019-01-23T09:22:37+03:00

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В Тверской области вчера, 22 января на 364 километре автодороге М-11 произошла авария. В светлое время суток водитель внедорожника марки «Toyota» протаранил отбойник.

По предварительной информации, автомобилист выбрал небезопасную скорость для движения и не учел погодные условия. В результате он не справился с управлением, и автомобиль вынесло в металлическую конструкцию.

В Госавтоинспекции Тверской области сообщили, что травмы в аварии получил сам водитель. Необходимую медицинскую помощь врачи оказали ему на месте ДТП.