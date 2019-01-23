Внедорожник врезался в ограждение на трассе М-11 в Тверской области
Водитель не справился с управлением
Автомобилист спровоцировал аварию, выбрав небезопасную скорость для движенияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тверской области вчера, 22 января на 364 километре автодороге М-11 произошла авария. В светлое время суток водитель внедорожника марки «Toyota» протаранил отбойник.
По предварительной информации, автомобилист выбрал небезопасную скорость для движения и не учел погодные условия. В результате он не справился с управлением, и автомобиль вынесло в металлическую конструкцию.
В Госавтоинспекции Тверской области сообщили, что травмы в аварии получил сам водитель. Необходимую медицинскую помощь врачи оказали ему на месте ДТП.