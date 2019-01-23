Выставка "Китайский Новый год" открывается в Твери
Экспозиция состоит из коллекций Музея традиционного искусства народов мира "Традарт"
Посетить выставку можно до 16 февраля 2019 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери сегодня, 23 января, состоится открытие выставки «Китайский Новый год». Проходить она будет в музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной.
Экспозиция выставки состоит из произведений коллекции Музея традиционного искусства народов мира «Традарт». Всего собрание Музея насчитывает более 30 000 экземпляров из 73 стран мира.
В областном правительстве сообщили, что во время выставки запланированы мастер-классы по традиционной китайской гравюре на дереве и лекции. Посетить выставку можно до 16 февраля 2019 года.