Выставка "Китайский Новый год" открывается в Твери

СЕГОДНЯ 08:35 2019-01-23T08:35:42+03:00

Посетить выставку можно до 16 февраля 2019 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Твери сегодня, 23 января, состоится открытие выставки «Китайский Новый год». Проходить она будет в музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной.

Экспозиция выставки состоит из произведений коллекции Музея традиционного искусства народов мира «Традарт». Всего собрание Музея насчитывает более 30 000 экземпляров из 73 стран мира.

В областном правительстве сообщили, что во время выставки запланированы мастер-классы по традиционной китайской гравюре на дереве и лекции. Посетить выставку можно до 16 февраля 2019 года.