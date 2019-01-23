2019-01-23T08:35:42+03:00
Звезды

Выставка "Китайский Новый год" открывается в Твери

Экспозиция состоит из коллекций Музея традиционного искусства народов мира "Традарт"
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Посетить выставку можно до 16 февраля 2019 годаПосетить выставку можно до 16 февраля 2019 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Твери сегодня, 23 января, состоится открытие выставки «Китайский Новый год». Проходить она будет в музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной.

Экспозиция выставки состоит из произведений коллекции Музея традиционного искусства народов мира «Традарт». Всего собрание Музея насчитывает более 30 000 экземпляров из 73 стран мира.

В областном правительстве сообщили, что во время выставки запланированы мастер-классы по традиционной китайской гравюре на дереве и лекции. Посетить выставку можно до 16 февраля 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тепло в микрорайон "Южный" планируют запустить в ближайшее время
Стая агрессивных бродячих собак пугает жителей Твери
Проводится доследственная проверка по факту коммунальной аварии в микрорайоне Южный Твери
Тепло в дома, попавшие в зону коммунальной аварии в микрорайоне Южный Твери, начнут пускать уже утром 23 января
В областном роддоме, попавшем в зону отключения тепла в микрорайоне в Южный Твери, установлены обогревательные приборы
Мигрант заплатит штраф за попытку дать взятку полицейскому в Тверской области
Тверская картинная галерея приглашает посетителей в мастерские реставраторов
Студенческий десант высадился на станции Тверь
По факту избиения подростков в Твери следователи СК возбудили уголовное дело
Перевозчик поднял стоимость проезда в пригородных автобусах Тверской области
На Санкт-Петербургском шоссе в Твери осталась только одна полоса для движения транспорта
Экс-глава Зубцовского района Тверской области выплатит 150 тысяч рублей штрафа
В Твери без отопления остались один роддом, четыре детских сада, три школы и 55 домов
Трех пешеходов сбили за утро в Тверской области
Музыкальный театр «Ритм» приглашает жителей Твери на вечер песни и танца
Жителям Твери выдадут «блокадный паек»
В Тверской области жителям поселка продавали просроченные продукты