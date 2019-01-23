2019-01-23T08:02:08+03:00
Общество

Стая агрессивных бродячих собак пугает жителей Твери

Псы обитают на улице Троицкая
Виктория ЖУКОВА
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Следователи СК организовали проведение доследственной проверкиСледователи СК организовали проведение доследственной проверкиФото: Дарья ПОТАПОВА
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В Твери стая бродячих собак пугает жителей. Псы обосновались возле храма Белая Троица на улице Троицка.

Местные жители рассказали, что отловом безнадзорных животных никто не занимается. А собаки ведут себя агрессивно и бросаются на людей. Причем ходят они по дороге, через которую ребята идут в школу, а рядом есть детский сад.

По данному факту Московский межрайонный следственный отдел Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовал проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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