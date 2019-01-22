Тепло в дома, попавшие в зону коммунальной аварии в микрорайоне Южный Твери, начнут пускать уже утром 23 января

СЕГОДНЯ 22:01 2019-01-22T22:02:49+03:00

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- В соответствии с графиком работ, представленным ООО «Тверская генерация», завершение сварочных работ и начало запуска тепла в систему запланировано на 9:30 23 января, - сообщает пресс-служба правительство Тверской области.

Ранее сообщалось, что авария будет устранена к трём часам дня 23 января.

Напомним, тепло и горячую воду в ряде домов на нескольких улицах микрорайона отключили сегодня в 16:00 .Первоначально сообщалось, что на ликвидацию аварии уйдут почти сутки.

В зоне отключения 55 домов, 4 детских сада , три школы и областной роддом. Его сейчас обогревают с помощью электроприборов. Школьники скорее всего пойдут завтра учиться во вторую смену в другие школы.