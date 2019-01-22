В областном роддоме, попавшем в зону отключения тепла в микрорайоне в Южный Твери, установлены обогревательные приборы
Главное управлени МЧС по Тверской области сообщает, что в областном родильном доме установлены нагревательные приборы. Они будут поддерживать нормативный температурный режим в течение всего ремонта.
Информация о работе 23 января школ и детских садов будет доведена до родителей по телефонам. Занятия в школах, где отключено теплоснабжение, планируется перенести на вторую смену в другие школы, которые располагаются вне зоны отключения.
В администрации Московского района установлено круглосуточное дежурство. За каждым домом, попавшим в зону отключения, закреплён ответственный сотрудник.
Напомним, тепло и горячую воду в ряде домов а также соцобъектов в микрорайоне отключили сегодня в 16:00 .Первоначально сообщалось, что на ликвидацию аварии уйдут почти сутки. По последним данным, «Тверская генерация» планирует завершение сварочных работ и начало запуска тепла в систему на 9:30 23 января.