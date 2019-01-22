2019-01-22T22:00:31+03:00
Общество

В областном роддоме, попавшем в зону отключения тепла в микрорайоне в Южный Твери, установлены обогревательные приборы

Учащиеся, попавших в зону отключения, скорее всего пойдут на занятия во вторую смену в другие школы
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Аварию планируют ликвидировать раньше запланированого ранее срокаАварию планируют ликвидировать раньше запланированого ранее срокаФото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

Главное управлени МЧС по Тверской области сообщает, что в областном родильном доме установлены нагревательные приборы. Они будут поддерживать нормативный температурный режим в течение всего ремонта.

Информация о работе 23 января школ и детских садов будет доведена до родителей по телефонам. Занятия в школах, где отключено теплоснабжение, планируется перенести на вторую смену в другие школы, которые располагаются вне зоны отключения.

В администрации Московского района установлено круглосуточное дежурство. За каждым домом, попавшим в зону отключения, закреплён ответственный сотрудник.

Напомним, тепло и горячую воду в ряде домов а также соцобъектов в микрорайоне отключили сегодня в 16:00 .Первоначально сообщалось, что на ликвидацию аварии уйдут почти сутки. По последним данным, «Тверская генерация» планирует завершение сварочных работ и начало запуска тепла в систему на 9:30 23 января.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проводится доследственная проверка по факту коммунальной аварии в микрорайоне Южный Твери
Тепло в дома, попавшие в зону коммунальной аварии в микрорайоне Южный Твери, начнут пускать уже утром 23 января
Мигрант заплатит штраф за попытку дать взятку полицейскому в Тверской области
Тверская картинная галерея приглашает посетителей в мастерские реставраторов
Студенческий десант высадился на станции Тверь
По факту избиения подростков в Твери следователи СК возбудили уголовное дело
Перевозчик поднял стоимость проезда в пригородных автобусах Тверской области
На Санкт-Петербургском шоссе в Твери осталась только одна полоса для движения транспорта
Экс-глава Зубцовского района Тверской области выплатит 150 тысяч рублей штрафа
В Твери без отопления остались один роддом, четыре детских сада, три школы и 55 домов
Трех пешеходов сбили за утро в Тверской области
Музыкальный театр «Ритм» приглашает жителей Твери на вечер песни и танца
Жителям Твери выдадут «блокадный паек»
В Тверской области жителям поселка продавали просроченные продукты