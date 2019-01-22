В областном роддоме, попавшем в зону отключения тепла в микрорайоне в Южный Твери, установлены обогревательные приборы

СЕГОДНЯ 21:47 2019-01-22T22:00:31+03:00

Учащиеся, попавших в зону отключения, скорее всего пойдут на занятия во вторую смену в другие школы

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Главное управлени МЧС по Тверской области сообщает, что в областном родильном доме установлены нагревательные приборы. Они будут поддерживать нормативный температурный режим в течение всего ремонта.

Информация о работе 23 января школ и детских садов будет доведена до родителей по телефонам. Занятия в школах, где отключено теплоснабжение, планируется перенести на вторую смену в другие школы, которые располагаются вне зоны отключения.

В администрации Московского района установлено круглосуточное дежурство. За каждым домом, попавшим в зону отключения, закреплён ответственный сотрудник.

Напомним, тепло и горячую воду в ряде домов а также соцобъектов в микрорайоне отключили сегодня в 16:00 .Первоначально сообщалось, что на ликвидацию аварии уйдут почти сутки. По последним данным, «Тверская генерация» планирует завершение сварочных работ и начало запуска тепла в систему на 9:30 23 января.