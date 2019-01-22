2019-01-22T19:48:56+03:00
Происшествия

Мигрант заплатит штраф за попытку дать взятку полицейскому в Тверской области

Он надеялся, что оперативник не станет составлять протокол в его отношении
Ирина ТАРАСОВА
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В Тверской области назначено наказание мужчине, который попытался дать взятку полицейскому. Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Лихославльского района.

Было установлено, что в конце ноября прошло года гражданин Республики Узбекистан, 1964 года рождения, дал участковому уполномоченному полиции 10 тысяч рублей. Он надеялся, что оперативник за деньги не станет составлять протокол об административном правонарушении в сфере миграционного законодательства.

- Однако, дача взятки должностному лицу не доведена до конца по независящим от взяткодателя обстоятельствам, поскольку его действия пресечены сотрудниками полиции, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

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