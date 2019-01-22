Перевозчик поднял стоимость проезда в пригородных автобусах Тверской области

СЕГОДНЯ 18:21 2019-01-22T18:21:40+03:00

За поездки через «Автоэкспресс» жителям теперь придется платить больше Фото: Андрей КОПАЛОВ

За поездки через «Автоэкспресс» жителям теперь придется платить больше

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В Тверской области изменилась стоимость проезда в пригородных автобусах. В ТАС сообщили, что с 21 января повышаются тарифы в «Автоэкспресс» по всем направлениям.

Теперь чтобы доехать до Кушалина жителям придется заплатить 120 рублей (наименьшая стоимость среди всех направлений). Поездка до Лихославля будет стоить 180 рублей. По 210 рублей заплатят желающие добраться до Вышково и Барановки. Чуть больше, 220 рублей стоит теперь проезд до Торжка, 230 рублей до Спирово, а 255 - до Калашниково.

300 рублей будут платить те, кому нужно в Толмачи, 320 – в Вышний Волочек, а 360 – в Кувшиново.

До поселка Красномайский перевозчик просит заплатить 420 рублей и 450 - за поездку в Оленино.

Билет на автобус в Бологое стоит 500 рублей. По 550 рублей стоят направления в Осташков, Удомлю, Фирово, Выползово и Сычевку. Самое дорогое – Селижарово. Поездка обойдется жителям в 630 рублей в одну сторону.

Указанные тарифы действуют, если брать билет из Твери.