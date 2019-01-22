Трех пешеходов сбили за утро в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:46 2019-01-22T16:46:23+03:00

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В Тверской области участились наезды на пешеходов. Только за утро сегодняшнего дня, 22 января, под колесами автомобилей оказались три человека.

Причем в одной из аварии травмы получил 14-летний подросток. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в деревне Глазково под Тверью. Его не заметил и сбил водитель автомобиля «Renault». После столкновения с пешеходом иномарка врезалась в «Nissan».

74-летнюю женщину сбили на улице Челюскинцев в Ржеве. Пенсионерка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

Еще одного человека сбили в Твери на улице Дмитрия Донского. Автомобиль наехал на мужчину, когда тот шел по «зебре».

Напомним, что 21 января было зафиксировано еще две аварии с участием пешеходов.