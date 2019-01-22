2019-01-22T16:02:13+03:00
Общество

Жителям Твери выдадут «блокадный паек»

Верхневолжье присоединяется к памятной акции «Блокадный хлеб»
Виктория ЖУКОВА
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В честь 27 января жителям региона будут раздавать хлеб «по блокадному рецепту»В честь 27 января жителям региона будут раздавать хлеб «по блокадному рецепту»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Тверской области 27 января пройдет акция «Блокадный хлеб», приуроченная ко Дню полного снятия блокады Ленинграда, продолжавшейся почти 900 дней.

В столице Верхневолжья активисты всероссийского движения «Волонтёры Победы» будут раздавать жителям «блокадный паек». На одного человека в сутки полагается всего 125 грамм хлеба. Начнется акция в 12:00 на улице Трехсвятская (возле видеоэкрана).

Также в рамках акции «Блокадный хлеб» на площади у Обелиска Победы в 11:00 пройдет торжественный митинг. А «блокадный паек» будет раздаваться в образовательных учреждениях Твери.

Кроме того, во многих муниципалитетах области будут организованы мероприятия, посвященные исторической дате.

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