В Тверской области жителям поселка продавали просроченные продукты
Прокуратура Молоковского района Тверской области нашла нарушения в работе местных коммерсантов.
Во время проверки выяснилось, что в ряде магазинов Молоково продаются продукты с истекшим сроком годности, без маркировки о дате изготовления и сроков хранения, без соблюдения целостности упаковки, отсутствует перечень реализуемых табачных изделий.
Как сообщает прокуратура Тверской области, по результатам проверки прокурором возбуждены пять дел об административных правонарушениях.
К ответственности были привлечены юридическое и должностное лицо, а также два индивидуальных предпринимателя. В сумме им придется выплатить 48 тысяч рублей.