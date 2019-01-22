2019-01-22T15:45:08+03:00
Общество

В Тверской области жителям поселка продавали просроченные продукты

Нарушителям придется выплатить денежные штрафы
Альберт БОЙКОВ
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Нарушителям придется выплатить штрафы Фото: REUTERSНарушителям придется выплатить штрафы Фото: REUTERS
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Прокуратура Молоковского района Тверской области нашла нарушения в работе местных коммерсантов.

Во время проверки выяснилось, что в ряде магазинов Молоково продаются продукты с истекшим сроком годности, без маркировки о дате изготовления и сроков хранения, без соблюдения целостности упаковки, отсутствует перечень реализуемых табачных изделий.

Как сообщает прокуратура Тверской области, по результатам проверки прокурором возбуждены пять дел об административных правонарушениях.

К ответственности были привлечены юридическое и должностное лицо, а также два индивидуальных предпринимателя. В сумме им придется выплатить 48 тысяч рублей.

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