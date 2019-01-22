2019-01-22T15:20:18+03:00
Общество

Поиски 59-летней женщины продолжаются в Тверской области

Пропала она в новогодние каникулы
Виктория ЖУКОВА
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Подробности в ориентировке Фото: ВПСО "Сова"Подробности в ориентировке Фото: ВПСО "Сова"
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В Тверской области продолжаются поиски 59-летней Екатерины Николаевны Лебедевой. Женщина пропала 4 января. В тот день она ночью или рано утром вышла из своего дома, который находится на Центральной улице в поселке Элеватор под Тверью. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Волонтеры тверского поисково-спасательного отряда «Сова» сообщили, что женщине на вид 70 лет. Ростом она 155 сантиметров, имеет плотное телосложение, темное волосы до плеч.

4 января вышла из дома одетая, предположительно, в черную куртку, синие джинсы, красный свитер и черные ботинки. С собой взяла телефон и небольшой рюкзак.

Информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить по телефонам : 8 (910) 646-34-34; 8 (904) 014-12-34 или 102.

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