2019-01-22T14:01:13+03:00
Общество

Музей фотографии в Твери в день открытия можно посетить бесплатно

Работает экспозиция до 20:00
Виктория ЖУКОВА
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Экспозиция включает в себя необычную фототехнику Фото: ПТОЭкспозиция включает в себя необычную фототехнику Фото: ПТО
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В Твери сегодня, 22 января, свою работу начал Музей фотографии "Искра". Перед посетителями представлены уникальные экспонаты: необычные фотоаппараты, начиная от первых "гармошек" и заканчивая современными "зеркалками", наградные камеры, а также юбилейные и редкие модели. Для гостей еще подготовлена фотозона и сувенирная лавка.

Планируется, что в музее будут проходить различные тематические выставки, мастер-классы, лекции о фотографиях и другие мероприятия.

Работает музей на базе отеля "Оснабрюк" (улица Салтыкова-Щедрина, 20). В день открытия посмотреть экспозицию можно бесплатно.

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