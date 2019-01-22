2019-01-22T13:32:24+03:00
Спорт

Под Тверью впервые прошли областные соревнования по спортивному ориентированию в дисциплине лыжная гонка – классика

Победители регионального этапа поедут на чемпионат ЦФО
Виктория ЖУКОВА
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Награждение победителей Фото: областной спорткомитетНаграждение победителей Фото: областной спорткомитет
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В минувшие выходные под Тверью прошли чемпионат и первенство региона по спортивному ориентированию в дисциплине лыжная гонка – классика. Подобное спортивное мероприятие проходило в Верхневолжье впервые. Участвовали в соревнованиях представители областного центра, Удомли, Зубцовского и Сонковского районов.

В областном спорткомитете назвали имена победителей. Среди мужчин первое место занял Крылов Дмитрий из Твери, а среди женщин первой стала Крылова Ольга из Зубцовского района.

Среди детей до 13 лет победу одержали Регинов Семен и Лихачева Анастасия из Твери. Среди юношей и девушек первыми стали Крыкса Александр и Мельникова Дарья из Зубцовского района, Белов Тимофей и Будникова Александра из Твери.

В возрастной категории до 50 лет среди мужчин первым финишировал Крылов Сергей из Зубцовского района, а среди женщин - Сергеева Светлана из Твери.

По итогам соревнований была сформирована сборная команда Тверской области, которая поедет на чемпионат и первенств ЦФО.

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