2019-01-22T13:05:47+03:00
Происшествия

Житель Тверской области угнал мотоцикл "ИЖ"

Подозреваемый уже задержан полицией
Альберт БОЙКОВ
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Мужчина признался полицейским в совершении преступленияМужчина признался полицейским в совершении преступленияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Конаковском районе Тверской области задержан мужчина, которого подозревают в краже мотоцикла. Местное отделение полиции с заявлением о краже мотоцикла "ИЖ" обратился 40-летний житель поселка Изоплит. Ущерб мужчина оценил в 35 тыс. рублей.

Прибывшие на место преступления полицейские выснили, что транспортное средство буквально из под окон потерпевшего. В ходе оперативных мероприятий был задержан и подозреваемый. Им оказался безработный и ранее судимый житель Тверской области. Мужчина рассказал, что хотел продать мотоцикл, а деньги потратить на личные цели.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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