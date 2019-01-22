Сосульки и наледь вновь угрожают жителям Твери

СЕГОДНЯ 12:29 2019-01-22T12:29:59+03:00

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Следователям СК вновь стали поступать жалобы от жителей Твери по поводу опасных сосулек, которые не сбивают с крыш домов. Следственное управление с начала зимы неоднократно реагировало на существенные упущения работы управляющих компаний и организовывало проведение проверок.

Так, 21 и 22 января было установлено, что с крыши дома № 64 по улице Советской свисает множество огромных сосулек, которые представляют опасность для людей в случае падения. Также за свою жизнь опасаются жильцы пятиэтажных домов по улице Фурманова. С их крыш прямо над подъездами нависают большие пласты снега и сосульки, которые в любой момент могут обрушиться на головы людей.

Все случаи нарушений проверяют следователи СК. После проведение доследственных проверок будет дана правовая оценка действиям сотрудников управляющих компаний. Кроме этого, действиям должностных лиц администрации города также будет дана юридическая оценка.