2019-01-22T12:00:13+03:00
Происшествия

Маршрутка и погрузчик не поделили проезд на Южном мосту в Твери

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал
Виктория ЖУКОВА
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Подробности аварии предстоит установить автоинспекторам Фото: vk.com/"Увидено в Твери (Тверской области)"Подробности аварии предстоит установить автоинспекторам Фото: vk.com/"Увидено в Твери (Тверской области)"
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В Твери рано утром 22 января на Южном мосту (Волоколамский путепровод) столкнулись маршрутка и погрузчик.

После удара погрузчик марки САТ завалился на бок, а у маршрутки оказался сильно поврежден правый борт.

Фотографии с места аварии были опубликованы в сообществе в соцстети «Увидено в Твери (Тверской области)».

-Скорее всего пострадавших удалось избежать благодаря тому, что ПАЗ в момент ДТП находился не на маршруте и двигался с пустым салоном, - сообщают очевидцы.

Подробности аварии предстоит установить автоинспекторам.

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