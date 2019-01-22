Маршрутка и погрузчик не поделили проезд на Южном мосту в Твери
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал
Подробности аварии предстоит установить автоинспекторам Фото: vk.com/"Увидено в Твери (Тверской области)"
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В Твери рано утром 22 января на Южном мосту (Волоколамский путепровод) столкнулись маршрутка и погрузчик.
После удара погрузчик марки САТ завалился на бок, а у маршрутки оказался сильно поврежден правый борт.
Фотографии с места аварии были опубликованы в сообществе в соцстети «Увидено в Твери (Тверской области)».
-Скорее всего пострадавших удалось избежать благодаря тому, что ПАЗ в момент ДТП находился не на маршруте и двигался с пустым салоном, - сообщают очевидцы.
Подробности аварии предстоит установить автоинспекторам.