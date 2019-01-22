Прокуратура занялась коммунальщиками, допустившими длительные перебои в подаче тепла и горячей воды в Твери

СЕГОДНЯ 11:49 2019-01-22T11:49:50+03:00

Температурный режим в социальных объектах будут поверять работники прокуратуры совместно с роспотребнадзором

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Речь об отключении от тепла и горячей воды 24 многоквартирных жилых домов и четырёх социальных объектов в связи с прорывами на теплотрассе в районе улицы Докучаева.

Коммунальщикам было объявлено предостережение о недопустимости нарушения нормативных сроков вынужденных переборев в подаче тепла и горячей воды. Однако, из-за того что проыв был не единичным, нормативы коммунальщики превысили.

Прокурор Заволжского района вызвал руководителя теплоснабжающей компании для вручения постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.

- Для проверки соответствия требованиям закона температурного режима организован совместный выезд с Управлением Роспотребнадзора по Тверской области в социальные объекты, - сообщает прокуратура Тверской области.

Ещё четыре административных дела о нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами передала в Госжилинспекцию прокуратура Пролетарского района города.