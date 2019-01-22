2019-01-22T11:07:44+03:00
Общество

Прокуратура обнаружила грубые нарушения пожарной безопасности в сгоревшем ресторане в Тверской области

Руководству заведения назначен штраф
Виктория ЖУКОВА
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В Селижаровский районный суд направлено заявление с требованием устранить нарушения пожарной безопасностиВ Селижаровский районный суд направлено заявление с требованием устранить нарушения пожарной безопасностиФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Тверской области прокуратура Селижаровского района проверила здание ресторана, в котором ранее произошел пожар.

Осмотр места происшествия выявил грубые нарушения требований пожарной безопасности. Например, в ресторане отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация и обозначения взрывопожарной и пожарной опасности. Руководство учреждения не прошло обучение пожарно-техническому минимуму и не соблюдало порядок ведения учета средств пожаротушения.

В отношении руководителя «Технология вкуса» возбуждено дело об административном правонарушении. Генеральному директору назначено наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей. А в Селижаровский районный суд направлено заявление с требованием устранить нарушения пожарной безопасности.

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