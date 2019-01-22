2019-01-22T10:37:28+03:00
Недвижимость

Без холодной воды осталась часть Пролетарского района Твери

В некоторых домах водоснабжение восстановят только вечером
Виктория ЖУКОВА
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Ремонтные работы все продолжаются в ТвериРемонтные работы все продолжаются в ТвериФото: Елена РАКОВА
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Жителей Твери ждет очередное отключение холодной воды. На этот раз без «холодненькой» останутся дома в Пролетарском районе. Коммунальщики начали ремонтные работы сразу на двух участках.

На проспекте 50 лет Октября специалисты меняют запорную арматуру. Холодное водоснабжение будет перекрыто до 13:00 в доме №10а на улице Бобкова и в домах №2 корп. 1-2 по проспекту 50 лет Октября.

Также на улице Бобкова начали подключение новых абонентов. Из-за этого до 17:00 в домах №37, 38 корп. 1, 39, 40, 41, 43, 44, 44а по этой улице не будет холодной воды. Еще в зоне отключения дома № 2/19, 4а, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, 8в по проспекту 50 лет Октября.

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