При подъезде к Тверской области на трассе М-10 меняется схема движения транспорта

СЕГОДНЯ 08:37 2019-01-22T08:37:18+03:00

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На федеральной трассе М-10 меняется схема движения. Об этом стоит задуматься водителям из Тверской области, которые планируют поездку в сторону Москвы.

Начиная с 22 января, сузится проезжая часть на 108 и 109 километре автодороги в Клинском районе. Проезд транспорта будет осуществляться по двум полосам (по одной полосе в каждом направлении) со скоростью не более 40 километров в час.

В ФКУ Упрдор «Россия» сообщили, что ограничения связаны с ремонтными работами на мосту через реку Дойбица, который находится на границе с Тверской областью. Планируется заменить опоры, балки пролетных строений, сделать гидроизоляцию и залить новое асфальтобетонное покрытие. По предварительным данным, работы завершатся к 30 ноября 2019 года.