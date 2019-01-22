2019-01-22T08:37:18+03:00
Общество

При подъезде к Тверской области на трассе М-10 меняется схема движения транспорта

Водителям следует внимательнее следить за сужением проезжей части
Виктория ЖУКОВА
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На М-10 ведутся ремонтные работыНа М-10 ведутся ремонтные работыФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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На федеральной трассе М-10 меняется схема движения. Об этом стоит задуматься водителям из Тверской области, которые планируют поездку в сторону Москвы.

Начиная с 22 января, сузится проезжая часть на 108 и 109 километре автодороги в Клинском районе. Проезд транспорта будет осуществляться по двум полосам (по одной полосе в каждом направлении) со скоростью не более 40 километров в час.

В ФКУ Упрдор «Россия» сообщили, что ограничения связаны с ремонтными работами на мосту через реку Дойбица, который находится на границе с Тверской областью. Планируется заменить опоры, балки пролетных строений, сделать гидроизоляцию и залить новое асфальтобетонное покрытие. По предварительным данным, работы завершатся к 30 ноября 2019 года.

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