2019-01-22T08:01:40+03:00
Происшествия

12-летняя девочка пострадала при столкновении двух маршруток в Твери

Автоинспекторы ищут свидетелей аварии
Виктория ЖУКОВА
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Автоинспекторы ищут свидетелей этой аварииАвтоинспекторы ищут свидетелей этой аварииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Твери дорогу не поделили два маршрутных такси №205 и №225. Авария произошла 21 января около 14:00 на Тверском проспекте. Травмы во время столкновения получила 12-летняя девочка, которая сидела на переднем сиденье за водителем. При ударе она ударилась головой о стекло.

Школьницу доставили в больницу. Медики оказали ей всю необходимую помощь и отпустили домой.

В региональной Госавтоинспекции разыскивают свидетелей данной аварии. Очевидцев произошедшего просят позвонить по телефону Дежурной части: 8(4822)58-04-00

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