2019-01-21T19:34:46+03:00
Общество

Составлен график работы уличного освещения в Твери

Меньше всего искусственного света в городе будет в конце июня-начале июля
Виктория ЖУКОВА
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При включении и отключении уличного освещения допускается задержка на 15 минутПри включении и отключении уличного освещения допускается задержка на 15 минутФото: Виктория ЖУКОВА
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В Твери утвержден график работы уличного освещения на 2019 год. Режим работы фонарей традиционно зависит от продолжительности светового дня. Например, в начале февраля фонари будут зажигать в 17:40, выключать – в 8:00. Ближе к весне освещение будут включаться на 10 минут позже и отключаться на 10 минут раньше.

Весной фонари будут начинать свою работу в среднем с 19:00 (май 21:00), а заканчивать в 06:00 (май 03:30).

Ближе к лету улицы будут освещаться с 22:05 до 02:50. Меньше всего освещение будет работать в конце июня-начале июля. Фонари будут светить с 22:20 до 2:50.

С наступление холодов света в городе будет больше - с 18:30 до 06:15 следующего дня. А ближе к декабрю освещение начнет работать по зимнему графику с 16:20 и до 08:20 следующего дня. Об этом сообщает управление информации администрации Твери.

При включении и отключении уличного освещения допускается задержка на 15 минут в зависимости от погодных условий.

По сравнению с прошлым годом время включения уличного освещения немного сдвинулось.

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