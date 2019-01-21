Фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни» пройдет в двух городах Тверской области
С 9-10 февраля в Твери и Старице пройдет Областной фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни». Мероприятие традиционно посвящено основателю I Великорусского оркестра, исполнителю - виртуозу, дирижеру и композитору, музыкальному просветителю, патриоту России Василию Васильевичу Андрееву.
Организаторы - Тверской областной Дом народного творчества (ТОДНТ).
Фестиваль с ноябре 1989 года вырос из музыкального праздника «Бежецкая балалайка». Переименован он был в 1996 году и с тех пор стал ежегодным.
ПРОГРАММА ФЕСТВАЛЯ
9 февраля, Тверь - ТОДНТ, ул. Советская, д.42.
15:00 - Гала-концерт любительских коллективов народно-инструментальной музыки Тверской области
10 февраля, Старица - Районный Дом культуры им. Я.С. Потапова, ул. Володарского, д. 4
15:00 - Гала-концерт, любительских коллективов народно-инструментальной музыки Тверской области.
- Областной фестиваль «Андреевские дни» является уникальным явлением культурной жизни области, охватывающим множество слушателей разных поколений. Он объединяет талантливых исполнителей и композиторов, музыкантов и ценителей народно-инструментальной музыки, - комментируют оргшанизаторы.
Приглашают всех!