Фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни» пройдет в двух городах Тверской области

СЕГОДНЯ 18:44 2019-01-21T18:47:21+03:00

На фестиваль приглашают всех желающих!

Программы пройдут в Твери и Старице

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С 9-10 февраля в Твери и Старице пройдет Областной фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни». Мероприятие традиционно посвящено основателю I Великорусского оркестра, исполнителю - виртуозу, дирижеру и композитору, музыкальному просветителю, патриоту России Василию Васильевичу Андрееву.

Организаторы - Тверской областной Дом народного творчества (ТОДНТ).

Фестиваль с ноябре 1989 года вырос из музыкального праздника «Бежецкая балалайка». Переименован он был в 1996 году и с тех пор стал ежегодным.

ПРОГРАММА ФЕСТВАЛЯ

9 февраля, Тверь - ТОДНТ, ул. Советская, д.42.

15:00 - Гала-концерт любительских коллективов народно-инструментальной музыки Тверской области

10 февраля, Старица - Районный Дом культуры им. Я.С. Потапова, ул. Володарского, д. 4

15:00 - Гала-концерт, любительских коллективов народно-инструментальной музыки Тверской области.

- Областной фестиваль «Андреевские дни» является уникальным явлением культурной жизни области, охватывающим множество слушателей разных поколений. Он объединяет талантливых исполнителей и композиторов, музыкантов и ценителей народно-инструментальной музыки, - комментируют оргшанизаторы.

Приглашают всех!