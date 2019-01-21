В Твери планируют создать лесопарковый зелёный пояс

СЕГОДНЯ 18:25 2019-01-21T18:25:59+03:00

Жители могут высказать свое мнение на слушаниях

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В Твери хотят создать лесопарковый зелёный пояс. Эту тему планируют обсудить на общественных слушаниях, которые начнутся 30 января в администрации Калининского района (набережная Лазури, 3) в 16:00. Прийти и высказаться может любой заинтересованный житель. Только с собой необходимо взять документы, удостоверяющие личность.

- Публичные слушания проводит Общественная палата Тверской области. Ознакомиться с материалами по проекту можно на сайте Общественной палаты, а также регионального Министерства природных ресурсов и экологии, - уточняют в пресс-службе областного правительства.

Интересующие вопросы по проекту возведения лесопаркового зелёного пояса можно задать по телефону: (4822) 73-31-89.